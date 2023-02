Borsa: Europa in lieve rialzo, futures negativi, Milano +0,25%

MILANO, 15 FEB - Borse europee in lieve rialzo un'ora e mezza di scambi, con l'inflazione del Regno Unito che rallenta oltre le stime e in attesa del dato della produzione nell'Ue. In rosso i futures Usa in vista delle richieste settimanali di mutui, delle vendite al dettaglio e della produzione di gennaio, delle scorte di magazzino di dicembre e del saldo delle scorte settimanali di greggio secondo secondo l'Energy Information Administration. Milano guadagna lo 0,25%, Madrid lo 0,32%, Francoforte lo 0,5% e Parigi lo 0,8%, resta indietro invece Londra (-0,01%). Si assesta a 178,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 2,2 punti al 4,19%, contro i 2,6 punti in meno di quello tedesco al 2,4%. Scivola il greggio (Wti -1,71% a 77,7 dollari al barile) dopo l'aumento registrato nelle scorte Usa secondo l'Api e in vista del dato dell'Eia. In controtendenza il gas (+3,36% a 54,15 euro al MWh ad Amsterdam). Debole l'oro (-1,21% a 1.836,69 dollari l'oncia) a differenza del ferro (+2,07% a 864,5 dollari la tonnellata) e dell'acciaio (+1,37% a 4,061 dollari la tonnellata). Sale il dollaro a 0,932 euro, 133,47 yen e 0,826 sterline. Effetto conti su Carrefour (+8,1%), Tim (+2,53%), che presenta oggi il piano industriale e Kering (+1,83%), che si muove insieme al resto del lusso con Moncler (+2,15%) e Richemont (+1,51%). Più cauti gli automobilistici Renault (+1,2%), Ferrari (+1,05%) e Stellantis (+1%), segno meno invece per i petroliferi Eni (-0,78%), Shell (-0,41%) e TotalEnergies (-0,08%) a differenza di Bp (+0,11%). In ordine sparso le banche. Bene Commerzbank (+0,74%) e Sabadell (+0,68%), poco mosse Intesa (+0,16%) e Bper (+0,31%), pesante Barclays (-7,05%) dopo i conti.

