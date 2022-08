Borsa: Europa in ordine sparso, bene futures, Milano +0,7%

MILANO, 11 AGO - Si muovono in ordine sparso le principali borse europee in attesa dell'avvio degli scambi Usa. Positivi i futures americani, in continuità con il balzo della vigilia a seguito del calo dell'inflazione Oltreoceano. La migliore è Madrid (+0,75%), seguita da Milano (+0,7%). Poco mossa Francoforte (+0,14%), quasi inbvariata Parigi (-0,03%), debole Londra (-0,5%). In calo a 204,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo in calo di 5,9 punti al 2,913%. Riprende quota il greggio (Wti +1,16% a 92,96 dollari al barile), nonostante l'incremento sopra le attese delle scorte settimanali Usa nella vigilia, mentre prosegue la corsa del gas (+5,18% a 216 euro al MWh) con il procedere degli stoccaggi in tutta Europa in vista dell'inverno. In crescita anche le quotazioni dei metalli, ad eccezione dell'alluminio (-0,04% a 2.489,5 dollari la tonnellata). In particolare corre il nichel (+4,31% a 22.490 dollari la tonnellata) seguito dal ferro (+1,38% a 734,50 dollari la tonnellata). In calo il dollaro a 1,034 sull'euro e 1,223 sulla sterlina. Spiccano i petroliferi TotalEnergies (+2,31%), Eni (+1,45%), Bp (+1,21%) e Shell (+1,17%). In luce anche i produttori di semiconduttori Ams-Osram (+2,16%), Asm (+1,31%) ed Stm (+0,71%). Bene Stellantis (+0,8%), Mercedes (+0,95) e Volkswagen (+0,75%). Scivolone di Sanofi (-9,35%), Haleon (-6,98%) e Gsk (9,98%) per la loro esposizione sul farmaco Zantac, sotto accusa negli Usa per possibile canceroginità.

