Borsa: Europa in recupero dopo Ny, Milano sale dello 0,7%

MILANO, 31 OTT - Le Borse europee si mostrano in recupero con l'avvio di Wall Street in negativo in attesa delle indicazioni della Fed sui tassi dopodomani. L'indice d'area del Vecchio Continente sale di un quarto di punto con energia, salute e titoli legati all'immobiliare in evidenza. Milano guadagna lo 0,7% con il Ftse Mib a 22.685 punti., Francoforte lo 0,34%, Londra l'1% e e Parigi lo 0,05%. Il gas cede l'11% con i Ttf che viaggiano ad Amsterdam a 124 euro al megawattora. Giù, sempre nelle commodity, anche il petrolio con il wti a 87 dollari al barile (-1%) e il brent a ridosso dei 95 dollari al barile (-0,8%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 211 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,22%. Sul fronte dei cambi l'euro è in calo sul dollaro con cui scambia a 0,9892. Anche la sterlina è in flessione tanto con la moneta unica con sui passo di mano a 1,16 quanto sul biglietto verde con cui scambia a 1,15.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA