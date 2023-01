Borsa: Europa in rialzo attende Wall Street, Milano +0,5%

MILANO, 27 GEN - Le Borse europee proseguono la seduta in rialzo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono negativi. I mercati concentrano la loro attenzione sull'esito dei risultati delle trimestrali, per valutare lo stato dell'economia, e sulle prossime mosse delle banche centrali sui tassi, con la Fed e la Bce che tornano a riunirsi la prossima settimana. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Bene Milano (+0,5%), Madrid (+0,4%), quest'ultima dopo il Pil del quarto trimestre, Francoforte (+0,2%), Parigi (+0,2%) e Londra (+0,1%). I principali listini sono sostenuti dall'energia (+1,6%), con il petrolio in netto aumento dopo la riapertura della Cina. Il Wti si attesta a 82,32 dollari al barile (+1,6%) e il Brent a 88,87 dollari (+1,6%). In rialzo le banche (+0,6%), con la prospettiva di ricavi in aumento con il rialzo dei tassi. Intanto non si allenta la tensione sui titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund che si attesta a 185 punti e il rendimento del decennale italiano che sale al 4,11% (+10 punti). Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0878 sul dollaro. Vendite sulle utility (-0,3%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dell'1,5% a 54 euro al megawattora. Male anche il comparto tecnologico (-0,3%), dopo i risultati finanziari di Intel. A Piazza Affari brillano Tenaris (+2,6%), Cnh (+2,2%) e Moncler (+2,1%). Bene anche Iveco (+1,9%) e Eni (+1,1%). In fondo al listino principale Amplifon e Recordati (-0,7%). Migliora Tim (-0,6%), alle prese con le vicende della Rete nazionale e le prese di profitto dopo un +25% circa in un mese.

