Borsa: Europa incerta dopo Wall Street in attesa di Powell

MILANO, 25 AGO - Le Borse europee restano incerte dopo l'apertura positiva di Wall Street, mentre gli investitori sono in attesa di ascoltare le parole di Jerome Powell domani a Jackson Hole e continuano a monitorare con attenzione la corsa del prezzo del gas. Francoforte avanza dello 0,3%, Londra dello 0,2% mentre Parigi e Milano cedono lo 0,1%. Il prezzo dei future sul gas di Amsterdam resta abbondantemente sopra i 310 euro (+6,4% a 310,8 euro) mentre i rendimenti dei bond sovrani dell'Eurozona sono tutti in calo, in scia all'allentarsi delle scommesse del mercato monetario sulla stretta Bce (186 punti di rialzo entro luglio, 15 in meno di ieri). L'euro resta sotto la parità con il dollaro, con cui scambia a 0,997, lo spread Btp-Bund scende a 222 punti, con il rendimento del decennale italiano in calo al 3,54%, nonostante le più consistenti scommesse ribassiste dalla crisi del 2008 messe in piedi dagli hedge fund contro il debito italiano. A Piazza Affari si mettono in luce Eni (+2,3%) e Tenaris (+1,6%), con gli energetici miglior comparto a livello europeo, insieme alle materie prime e ai retailer. Bene anche Exor (+1,2%) e Buzzi (+0,7%) mentre scivolano Saipem (-3,7%) e i bancari, con Banco Bpm (-2,9%) e Bper (-2,3%) in testa ai ribassi. Male anche Finecobank (-2,2%) Recordati (-1,8%) e Nexi (-1,6%).

