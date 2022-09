Borsa: Europa migliora con futures Usa, Milano in parità

MILANO, 07 SET - Migliorano le Borse europee col passaggio in leggero rialzo del futures su Wall Street dove è atteso in giornata il Beige Book e le dichiarazioni di espondenti della Fed alla vigilia del discorso sulla politica monetaria del presidente Jerome Powell. Ma è soprattutto sulla Bce che sono puntati gli occhi degl investitori dalla quale è previsto domani un intervento sui tassi fra lo 0,5 e lo 0,75% in parte già scontato dal calo dei valori dei titoli di Stato e di conseguenza dei rendimenti. Lo spread Btp Bund scende a 231,9 punti base e il rendimento del decennale italiano al 3,89%. La Borsa di Milano ha annullato le perdite (-0,01%) spinta come gli altri listini anche dalle attese di un intervento sul gas dal vertice straordinario europeo questo venerdì, che contribuisce a far scendere le quotazioni del contestatoTtf (-3,6% a 231 euro al megawattora) in una giornata che vede in netto calo il greggio penalizzando i titoli petroliferi. E' passata a guidare i rialzi A2a finendo anche in asta di volatilità (+2,63%) seguita da altre utilities, il settore che segna i maggiori guadagni su tutte le Borse del Vecchio Continente : Enel (+2,61%), Hera (+2%) Italgas (+2%). La peggiore è Bper (-1,86%) mentre Tim si muove sulla soglia dei 20 centesimi (-1%). Francoforte segna un calo marginale dello 0,09%, Parigi dello 0,26%, Londra fa peggio e cede lo 0,79%.

