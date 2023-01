Borsa: Europa migliora con Wall Street, giù dollaro, Milano +1%

MILANO, 09 GEN - Migliorano le principali borse europee insieme ai listini Usa in vista del dato sull'inflazione americana di giovedì prossimo 12 gennaio. In ulteriore calo il dollaro a 0,93 euro, il minimo dallo scorso 8 giugno, sulle ipotesi di un raffreddamento della Fed sui tassi. Per domani sono attesi intento gli interventi del presidente della Banca centrale Usa Jerome Powell, di Isabel Schnabel dell'esecutivo della Bce e del governatore della Boe Andrew Bailey. Francoforte guadagna l'1,41%, Milano l'1%, Parigi lo 0,87% Londra lo 0,25% e Madrid lo 0,18%. Bene il Dow Jones (+0,55%) e soprattutto il Nasdaq (+1,88%), mentre si allenta la tensione sui titoli di stato, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in calo a 199,4 punti e il rendimento annuo italiano che riduce il rialzo a 3,6 punti al 3,235%, contro i 3,9 punti in più di quello tedesco al 2,244%. La corsa del greggio (Wti +2,62% a 75,67 dollari al barile) favorisce i petroliferi Shell (+1,49%), Eni (+1,25%) e Bp (+0,74%), a differenza di TotalEnergies (-0,31%), che sconta il taglio della raccomandazione a 'neutral' da parte di Goldman Sachs, con il prezzo obiettivo in calo del 24% a 73 euro. Brillante Saipem (+4,59%). Sprint dei produttori di semiconduttori Stm (+5%), e Asml Holding (+5,84%), insieme ai produttori di auto di lusso Ferrari (+3,54%), Porsche (+3,29%) e Mercedes (+1,5%), spinti dalla raccomandazione d'acquisto di Citi. In Piazza Affari corrono Saes Getter (+25,27%), dopo una cessione negli Usa, Mps (+13,25%), che secondo l'Ad Luigi Lovaglio può anticipare gli obiettivi fissati nel Piano. Sugli scudi anche Tim (+4,4%) in vista di un aggiornamento del tavolo sulla rete promosso dal governo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA