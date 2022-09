Borsa: Europa peggiora e si prepara a stretta Fed, Milano -0,95%

MILANO, 20 SET - Le Borse europee a metà seduta peggiorano mentre i listini si preparano alla nuova stretta da parte della Fed domani. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, cede oltre mezzo punto con i titoli legati all'immobiliare e ai minerari più di altri sotto pressione. Anche i future su Wall Street sono negativi. Milano cede lo 0,95% con il Ftse Mib a 21.941 punti. Sul listino principale tengono Moncler (+0,34%), Eni (+02,3%) mentre girano in negativo i bancari. Francoforte arretra dello 0,92%con la Germania vede anche ad agosto un rialzo dei prezzi della produzione. Parigi perde l'1% e Londra un -0,2% dopo la chiusura per i funerali della Regina. Lo spread tra Btp e Bund sale a 229 punti così come il rendimento del decennale italiano che si porta al 4,17%. Il gas è saliscendi. I Ttf su ottobre cedono lo 0,97% a 180,5 euro al megawattora. Gira in flessione anche il petrolio con il wti (-0,27%) a 85 dollari al barile. Il brent è piatto e sfiora 92 dollari. L'euro resiste sulla parità con il dollaro con cui scambia a 1,0004.

