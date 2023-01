Borsa: Europa peggiora in scia a Wall Street, Milano -0,2%

MILANO, 24 GEN - Ampliano il calo le principali borse europee sulla scia dei listini Usa in ribasso di circa mezzo punto percentuale. Londra cede lo 0,45%, Francoforte lo 0,38%, Parigi lo 0,23%, Milano lo 0,2% e Madrid lo 0,13%. Gli investitori occidentali, essendo quelli asiatici in festa per il capodanno cinese, guardano ai due appuntamenti principali della prossima settimana con le banche centrali. E' attesa per mercoledì 1 febbraio la decisione della Fed sui tassi e per il giorno successivo quella della Bce. Secondo le stime degli analisti la prima sarà più accomodante a causa delle migliorate condizioni economiche, emerse anche dai dati macro odierni. In calo sotto i 178 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a quota 177,8 punti, con il rendimento italiano in discesa di 5,2 punti al 3,961% e quello tedesco di di 1,2 punti al 2,185%. Poco mosso il greggio (Wti +0,1% a 81,69 dollari al barile) in attesa delle anticipazioni sulle scorte settimanali Usa della serata. Scivola di quasi il 10% il gas naturale sulla piazza di Amsterdam (-7,76% a 59,56 euro) per le temperature più miti attese nel Nord Europa e per la tenuta degli stoccaggi nell'Ue, che si mantengono quasi al 78% con oltre 871 TWh nei depositi. Stabile a 0,92 euro il dollaro, che sale a 0,813 sterline. Cedono i petroliferi Eni (-1,32%) e Shell (-1,15%), Bp (-1%) e TotalEnergies (-0,57%). Scivolano Saipem (-3%) a Equinor (-2,4%) e Tenaris (-1,4%). Deboli anche gli automobilistici Porsche (-2,11%), Volvo (-1,78%) e Volkswagen (-1,34%), più cauta invece Stellantis (-0,75%). In campo bancario sale Intesa (+0,8%). Seguono SocGen (+0,57%), Bper (+0,56%), Credit Agricole (+0,5%) e Banco Bpm (+0,4%). In controtendenza Mps (-1,2%), che dimezza però il ribasso.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA