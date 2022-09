Borsa: Europa più cauta con avvio Wall Street, Milano +0,66%

MILANO, 30 SET - Le Borse europee si muovono più caute sebbene in rialzo con l'avvio negativo di Wall Street. Milano sale dello 0,66%, Francoforte dello 0,47% e Parigi dello 0,56%. Londra è sempre la più debole (-0,3%) mentre la neo premier Liz Truss è alle prese con la sua prima riforma, quella fiscale, che non ha convinto il Fondo Monetario. Lo spread tra Btp e Bund scende a 241 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,49 per cento. Il gas conferma il calo. Ad Amsterdam i Ttf riaggiornano minimi di giornata sotto i 187 euro al megawattora (-8,3%). L'euro è stabile sul dollaro con la moneta unica a 0,97 sul biglietto verde.

