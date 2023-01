Borsa: Europa positiva attende inflazione Germania e Wall Street

MILANO, 03 GEN - Le Borse europee proseguono in rialzo mentre si attende l'inflazione della Germania e l'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo dopo la giornata di pausa di ieri. I mercati hanno ritrovato l'ottimismo in vista delle prossime decisioni delle banche centrali per raffreddare la corsa dei prezzi. Fari puntati anche sul mercato valutario con il dollaro che si rafforza. L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1%. Bene Londra (+1,3%), Francoforte (+0,6%), quest'ultima dopo una riduzione del tasso di disoccupazione, Parigi (+0,4%) e Madrid (+0,3%). I principali listini europei sono sostenuti dal comparto delle auto (+0,9%), dopo i dati sulle immatricolazioni del 2022. In luce anche le banche (+1,6%) e le assicurazioni (+0,7%). Acquisti sui titoli tecnologici(+1,1%), mentre si allenta la pressione sui microchip, e le Tlc (+0,8%). Riducono il rialzo l'energia (+0,3%), con il calo del prezzo del petrolio, e le utility (-0,1%), con la flessione delle quotazioni del gas. Sul fronte del greggio il Wti cede lo 0,9% a 79,5 dollari al barile e il Brent a 85,9 dollari (-1%). Ad Amsterdam le quotazioni del gas scendono dell'1,5% a 75,85 euro al megawattora. Prosegue in netto rialzo l'oro a 1.835 dollari l'oncia (+1,1%), dopo aver toccato in giornata il massimo degli ultimi sei mesi. Si allenta la pressione sui bond governativi con lo spread tra Btp e Bund a 213 punti e il rendimento del decennale italiano al 4,52%. Scende anche il tasso del decennale spagnolo al 3,46% (-4 punti base) mentre quello della Grecia sale al 4,56% (+2 punti base).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA