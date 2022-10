Borsa: Europa positiva, attesa per le trimestrali, Milano +1,4%

MILANO, 24 OTT - Allungano il passo le principali borse europee in attesa delle diverse trimestrali in arrivo e con il calo del gas scende sotto i 100 euro al MWh. Si riduce il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 226,6 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 16,2 punti al 4,56%. Contrastati i futures Usa in attesa dell'indice Pmi americano. In Europa la migliore è Madrid (+1,8%), seguita da Parigi (+1,62%), Francoforte (+1,57%), Milano (+1,4%) e Londra (+0,45%). Cede il greggio (Wti -1,11% a 84,13 dollari al barile) e soprattutto il gas (-13,49% a 98,25 euro al MWh), mentre girano in calo l'oro (-0,03% a 1.648 dollari l'oncia) e l'argento (-0,15% a 19,19 dollari l'oncia). In rialzo invece il dollaro a 1,018 euro, 149,34 yen e 88,56 penny. Acquisti sui produttori di semiconduttori Asml (+3,49%), Asm (+3,98%) e Stm (+2%), in attesa dei conti trimestrali di giovedì prossimo. In controtendenza il tecnologico Prosus (-12,07%) dopo il crollo della rivale Tencent (-11,43%) a Hong Kong. Debole Philips (-2%) dopo la trimestrale e l'annuncio del taglio di oltre 4mila posti in nel mondo. Giù Renault (-2%), sull'onda della trimestrale di venerdì scorso, e Bmw (-0,66%) che teme un calo delle vendite per le difficoltà sulle forniture di microchip. Corre Stellantis (+2,37%) la cui trimestrale arriva il prossimo 3 novembre, debole Moncler (-0,83%) che la diffonde giovedì. Arriva il giorno prima invece quella di Unicredit (+1,42%). Bene Lloyds (+2,86%), Bbva (+2,45%), Barclays (+1,9%), Bper (+1,75%) e Intesa (+1%). Cauta Banco Bpm (+0,49%), invariata Mps a 1,99 euro. Giù Shell (-0,78%) e TotalEnergies (-0,21%) a differenza di Bp (+0,55%) ed Eni (+1,03%) in vista della trimestrale di venerdì. Sale Terna (+2,29%), dopo la raccomandazione d'acquisto di Ubs e un'intesa negli Usa con Boundless Energy.

