Borsa: Europa positiva con Lagarde, Milano +1,2%

MILANO, 18 NOV - I mercati azionari del Vecchio continente accelerano leggermente con il discorso della presidente della Bce Christine Lagarde e gli operatori che si aspettano un rialzo dei tassi della Banca centrale dello 0,5% a metà dicembre se l'inflazione di questo mese non sorprenderà per un rialzo sopra le stime. Piazza Affari è la Borsa migliore con una crescita dell'1,2%, seguita da Parigi e Francoforte in aumento di circa un punto percentuale. Londra è più cauta e cresce dello 0,7%. Calmo rispetto all'avvio lo spread a quota 191, con il rendimento del Btp decennale che ondeggia attorno alla quota psicologica del 4%. In calo sul mezzo punto percentuale la Borsa di Mosca, con il gas che scende dell'1% sui 111 euro al Megawattora. A Milano Saipem ed Eni salgono del 2,6% dopo i cali della vigilia, con il petrolio che prova a tenere sugli 82 dollari al barile. In tenuta le banche, piatta Tim. Qualche vendita su Leonardo e Moncler, che cedono circa mezzo punto percentuale.

