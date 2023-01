Borsa: Europa positiva dopo Wall Street e inflazione Usa

MILANO, 12 GEN - Le Borse europee proseguono in rialzo dopo l'avvio positivo di Wall Street. Con l'inflazione che rallenta negli Stati Uniti, gli investitori si aspettano dalla Fed delle decisioni meno aggressive sul fronte della politica economica. Una posizioni avvalorata anche dalle parole del presidente della Fed di Philadelphia Patrick Hacker che vede nei prossimi mesi dei rialzi dei tassi dello 0,25%. Sul fronte valutario l'euro si rafforza a 1,0816 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,5%. In luce Madrid (+1%). Marciano in stabile rialzo Parigi (+0,7%), Londra e Milano (+0,5%) e Francoforte (+0,4%). I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dalle banche (+1,2%). Positive le utility (+0,7%), con il prezzo del gas che resta sotto i 70 euro al megawattora (67,23 euro). Bene l'energia (+0,6%), con il petrolio che rialza la testa. Il Wti guadagna il 2% a 78,94 dollari al barile. Il Brent sale dell'1,9% a 84,28 dollari. In questo scenario i rendimenti dei titoli di Stato continuano a scendere. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 178 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,92%, dopo aver toccato un minimo di giornata al 3,87%. In flessione anche i rendimenti dei Paesi 'periferici' con quello della Spagna al 3,11% e quello della Grecia al 3,97%. Con il dollaro che si indebolisce si registra un balzo dell'oro che ha toccato un massimo a 1.901 dollari l'oncia, per poi ripiegare a 1.889 dollari. A Piazza Affari vola Iveco (+4,5%). Bene anche Tim (+2,2%), in vista degli incontri fissati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione tecnologica Alessio Butti con gli operatori delle telecomunicazioni.

