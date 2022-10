Borsa: Europa positiva, in calo rendimenti Titoli Stato

MILANO, 25 OTT - Le Borse europee proseguono positive con gli investitori che concentrano la loro attenzione sulla riunione di giovedì della Bce. In calo i rendimenti dei Titoli di Stato con il decennale italiano che si attesta al 4,47% e lo spread tra Btp e Bund a 219 punti base. Sul fronte valutario l'euro è in calo sul dollaro a 0,9873 mentre la sterlina recupera sia sul biglietto verde che sulla moneta unica. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,3%. In rialzo Madrid (+0,6%) e Parigi (+0,3%), piatta Francoforte (-0,07%), dopo il calo dell'indice Ifo sulla fiducia delle imprese, mentre è in calo Londra (-0,4%), con il passaggio di consegne a Downing Street. I listini sono sostenuti dal comparto dell'informatica (+1%) e dalla farmaceutica (+0,6%). Bene anche le utility (+0,4%), con il prezzo del gas che scende a 93 euro al megawattora. In flessione le banche (-0,7%) mentre le assicurazioni guadagnano lo 0,4%. Poco mossa l'energia (-0,05%), con il petrolio in calo. Il Wti scende a 84,26 dollari al barile (-0,4%) e il brent a 92,89 dollari (-0,4%). contrastate le case automobilistiche con Volkswagen (+0,2%) e Mercedes (-0,2%).

