Borsa: Europa positiva nel finale, bene New York, Milano +0,9%

MILANO, 14 OTT - Borse europee positive nel finale insieme ai listini Usa, nel primo giorno della stagione delle trimestrali Oltreoceano. Parigi (+1,17%) si conferma in testa seguita da Milano e Francoforte (+0,9% entrambe), Madrid (+0,58%) e Londra (+0,23%). Sfiora i 245 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 12,2 punti al 4,78%, mentre quello tedesco avanza di 6,1 al 2,336%. In ripresa il dollaro a 1,025 euro, 148,8 yen e 0,89 sterline. In forte calo il greggio (Wti -3,3% a 86,17 dollari al barile), l'oro (-1,08% a 1.656 dollari l'oncia) e il metano (-7,65% a 142,35 euro al MWh) dopo l'annuncio del presidente turco Recep Tayyip Erdogan sulla costruzione di un hub per il gas russo in Tracia, nella parte europea del Paese. Acquisti generalizzati sui vari settori a partire da quello del lusso a partire da Lvmh (+2,38%), Hermes (+2,63%) e Richemont (+1,2%). Più caute Moncler (+0,75%) e Ferragamo (+1%). In luce le utility A2a (+5,4%), Enel (+1,07%), Engie (+1,72%) e Rwe (+1,68%) insieme alla danese Orsted (+2,9%) dopo il rialzo della raccomandazione da 'vendere' a 'neutrale' degli analisti di Citigroup. Bene anche Italgas (+3,16%), Snam (+3,3%) e Terna (+3,54%). In campo bancario si evidenziano Bnp e Lloyds (+1,9% entrambe). Salgono in Piazza Affari salgono Bper (+1,7%), Unicredit (+1,5%), Banco Bpm (+0,9%) e Intesa (+0,8%). Non riesce a fare prezzo Mps (-39,6% teorico) dopo le condizioni fissate sull'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro.

