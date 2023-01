Borsa: Europa positiva nel finale con New York, Milano +0,9%

MILANO, 09 GEN - Borse europee positive nel finale insieme ai listini Usa, alla vigilia degli interventi del presidente della Bce Jerome Powell, di quello della Boe Andrew Bailey e di Isabel Schnabel della Bce. In vista del dato sull'inflazione americana di giovedì prossimo gli investitori scommettono su un cambio di rotta sui tassi Usa, come indica il calo del dollaro a 0,93 euro, il minimo dallo scorso 8 giugno. La migliore è Francoforte (+1,47%), seguita da Milano(+0,95%), Parigi (+0,9%), Londra (+0,27%) e Madrid (+0,1%). Accelerano sia il Dow Jones (+0,83%) sia il Nasdaq (+2,15%), mentre si allenta la tensione sui titoli di stato. Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi scende a 195,9 punti e il rendimento annuo italiano gira in negativo e perde 1,9 punti al 4,178%, contro gli 1,4 punti in più di quello tedesco al 2,217%. Riduce la corsa il petrolio (Wti +2,4% a 75,56 dollari al barile), che si mantiene comunque sopra le soglia dei 75 dollari per il greggio Usa e degli 80 per il Brent del Mare del Nord a beneficio di Shell (+1,42%), Eni (+1,2%) e Bp (+0,63%), ma non di TotalEnergies (-0,46%), che sconta il taglio della raccomandazione a 'neutral' da parte di Goldman Sachs, con il prezzo obiettivo in calo del 24% a 73 euro. Brillante Saipem (+3,89%). Volano i produttori di microprocessori Stm (+5,52%) e Asml Holding (+6%) e i costruttori di auto di lusso Ferrari (+3,54%), Porsche (+3,97%) e Mercedes (+1,5%) dopo la raccomandazione d'acquisto di Citi. In Piazza Affari prosegue lo sprint di Saes Getter (+23,36%), dopo una cessione negli Usa, Mps (+11,27%), che secondo l'Ad Luigi Lovaglio potrebbe anticipare gli obiettivi del Piano e di Tim (+5,26%) in vista di un aggiornamento del tavolo sulla rete promosso dal governo.

