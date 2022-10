Borsa: Europa positiva nel finale, Milano in testa (+1,1%)

MILANO, 20 OTT - Si confermano positive nel finale le principali borse europee, in linea con l'andamento degli indici Usa, in rialzo entrambi di oltre l'1%. Milano è la migliore (Ftse Mib +1,1%), seguita da Madrid (+0,87%) e Parigi (+0,74%). Più caute Londra (+0,3%), dopo le attese dimissioni della premier Lizz Truss, e Francoforte (+0,25%). Scende a 233 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 4,1 punti al 4,71%. In rialzo il greggio (Wti +2,08% a 87,33 dollari al barile) e soprattutto il gas (+12% a 126 dollari al MWh al Ttf di Amsterdam). In calo il dollaro sulle principali valute, scambiato a 1,017 euro e 88,5 penny. Segno meno per Nestlé (-0,43%) all'indomani della trimestrale e dell'acquisizione dell'americana Seattle's Best Cofee da Starbucks. Giù anche Diageo (-1,8%), Pernod (-1,44%) ed Heineken (-1,71%) a differenza di Campari (+1,39%). Rialzi per i petroliferi Shell (+1,9%), Eni (+1,6%), Bp (+1,55%), e TotalEnergies (+0,92%). In luce Saipem (+12,3%), all'indomani di una commessa da 4,5 miliardi di dollari in Qatar. Acquisti su Renault (+2,5%) e Stellantis (+1,2%) spinti dalle previsioni degli analisti sui risultati dei 9 mesi. Bene i bancari Lloyds (+3,6%), Caixa (+2,9%) e Intesa (+1,77%) in Piazza Affari. Più caute Bper (+0,99%) Banco Bpm (+0,63%) e Unicredit (+0,46%). Tiene Mps sopra i 2 euro per azione (+0,3% a 2,008 euro) mentre i diritti sull'aumento da 2,5 miliardi salgono del 15,76% a 1,069 euro.

