Borsa: Europa positiva nel finale, Milano la migliore (+1%)

MILANO, 29 DIC - Borse europee positive nel finale della penultima seduta dell'anno. L'indice Stoxx 600 sale dello 0,56%, ma è in calo dell'11,9% rispetto al valore di inizio anno. Positivi anche i listini Usa, con Wall Street in rialzo di circa l'1% e il Nasdaq del 2,5%. La migliore in Europa è Milano (Ftse Mib +1,1%), seguita da Francoforte (+0,94%), Parigi (+0,92%), Madrid (+0,67%) e, a distanza, Londra (+0,12%). Si stabilizza a 208,5 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 5,9 punti al 4,546% e quello tedesco di 2,5 punti al 2,41%. Debole il dollaro a 0,937 euro e a 0,829 sterline. Amplia il calo il greggio (Wti -1,7% a 77,61 dollari al barile) dopo l'inatteso rialzo delle scorte settimanali Usa di oltre 0,71 miliardi di barili secondo l'Eia. Rimbalza invece il gas naturale (+3,26% a 84 euro al MWh). Corrono i produttori di semiconduttori Asml (+3,1%), Infineon (+2,5%) ed Stm (+2%) insieme agli automobilistici Volvo (+3,15%), Porsche (+2,5%), Stellantis (+2,1%) e Ferrari (+1,75%). Contrastati i petroliferi Shell (-0,34%), Bp (-0,17%), TotalEnergies (+0,08%) ed Eni (+0,47%), mentre corre Saipem (+3,96%), congelata anche per eccesso di rialzo. Positivi i bancari Mps (+2,05%), da cui il Governo intende uscire "in modo ordinato" secondo la premier Giorgia Meloni, Mediobanca (+1,25%) e Intesa (+0,95%). Salgono anche Bbva (+0,71%) e Credit Agricole (+0,66%), cauta Banco Bpm (+0,3%), fiacche Unicredit (-0,06%) e Bper (-0,18%). In Piazza Affari sprint di Tim (+2,93%) e Juventus (+4%).

