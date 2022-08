Borsa: Europa prosegue in rosso con Wall Street, risale il gas

MILANO, 29 AGO - Le Borse europee proseguono in territorio negativo dopo l'avvio in calo di Wall Street. I mercati scontano le parole di Jerome Powell a Jackson Hole e le posizioni dei falchi della Bce che spingono per un forte rialzo dei tassi a settembre, mentre si registra una forte tensione sui rendimenti dei titoli di Stato. Intanto il prezzo del gas torna a salire dopo una pausa registrata in mattinata. Sul fronte valutario l'euro torna di poco sopra la parità sul dollaro a 1,001, con un incremento dello 0,48%. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,89%. Seduta in flessione per Parigi (-1,1%), Francoforte (-0,8%), Madrid (-0,9%), Milano (-0,5%), Londra chiusa per festività. I listini sono appesantiti dal titoli tecnologici (-2,1%). Male anche le utility (-1,4%), con il gas che ad Amsterdam risale a 285 euro al Mwh. Deboli le banche (-0,3%) e l'energia (-0,1%), ques'ultima con il petrolio in crescita. Il Wti sale a 95,3 dollari al barile (+2,3%) e Brent a 103 dollari (+2,1%). A Piazza Affari soffre Mps (-3,3%). Male anche A2a e Hera (-3,2%), Terna (-3%) e Italgas (-2,4%). Sugli scudi Tenaris (+3,1%). Si mettono in mostra anche Banco Bpm (+2,7%) e Tim (+2,2%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 229 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,78%.

