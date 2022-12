Borsa: Europa prosegue in rosso, in un anno perso oltre 12%

MILANO, 30 DIC - Non cambia l'intonazione in rosso per le Borse europee nell'ultima seduta di un anno che è il peggiore dell'ultimo decennio. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, in dodici mesi lascia sul terreno oltre il 12%. A piegare i listini la stretta dell'inflazione e il Covid che torna a far paura con una nuova pesante ondata in Cina. Francoforte perde lo 0,85%, Parigi lo 0,7%, mentre Londra che si appresta a chiudere, cede lo 0,5%. A Milano (Ftse Mib -0,65% e sotto i 24mila punti) sempre sotto pressione Tim (-2%) con il dossier sulla rete che sarà ulteriormente approfondito dal governo con il nuovo anno. Tra i titoli in recupero in particolare Mps (+0,59%), Amplifon (+0,43%). Non si allenta la tensione sui titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund a 211 punti e il rendimento del decennale italiano al 4,62% (+13%). Salgono anche i tassi di Francia (+9), Germania (+8), Spagna (+9,5). Per le materie prime il gas aggiorna i minimi a 75 euro al megawattora. Per il petrolio, il Wti resta stabile a 78 dollari al barile e il Brent poco sopra gli 83 dollari al barile. Sul fronte cambi l'euro si apprezza leggermente sul dollaro con cui scambia 1,0674.

