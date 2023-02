Borsa: Europa rallenta, listini Usa deboli, Milano +0,15%

MILANO, 14 FEB - Rallentano le principali borse europee con l'avvio negativo degli scambi Usa. La migliore è Madrid (+0,42%), che tiene le posizioni, mentre Milano limita il rialzo allo 0,15%, Parigi e Londra allo 0,1% e Francoforte (-0,05%) gira in negativo. Risale a 180 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento italiano in crescita di 5,4 punti al 4,22%, mentre quello tedesco ne guadagna 6,9 al 2,424%. Gira in positivo il dollaro a 0,933 euro, 133,05 yen e 0,824 sterline. Amplia il calo il greggio (Wti -2,58% a 78,1 dollari al barile) in vista delle anticipazioni sulle scorte settimanali Usa secondo l'Api (American Petroleum Institute). Prosegue invece la corsa del gas naturale (+3,46% a 53,49 euro al MWh). In calo i produttori di semiconduttori Soitec (-0,94%) e Aixtron (-0,62%), più cauta invece Stm (-0,2%). Resistono i petroliferi petroliferi TotalEnergies (+0,59%), Eni (+0,42%) e Shell (+0,24%), mentre gira in negativo Bp (-0,2%). Prosegue il rimbalzo solitario di Saipem (+1,8%) dopo lo scivolone della vigilia. Acquisti sui telefonici Vodafone (+4,18%), Bt (+3,88%) e Telefonica (+3,87%). In controtendenza Tim (-1,1%) che gira in negativo nel giorno del Cda sui conti.

