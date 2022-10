Borsa: Europa rallenta nel finale, Milano +1,4%

MILANO, 18 OTT - Le Borse europee limano i rialzi ma restano comunque ben intonate quando la seduta si avvia verso la fase finale. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stox 600, guadagna un punto percentuale cone le evidenze in particolare di tecnologici industriali e finanziari. Tra i singoli listini, Milano registra un +1,4%, Francoforte un +1,46%, Parigi un +0,96% e Londra un +0,6%. Il gas che ha toccato i minimi di giornata a 113,5 euro viaggia a 115,5 con un calo sotto il 10%. Lo spread tra Btp e Bund è a ridosso dei 238 punti con il rendimento del decennale italiano stabile al 4,61%. A Piazza Affari resta in luce Tim (+6%) in un mercato che torna a scommettere in un'opa. Sempre sotto la lente Mps con il titolo che tiene i 2 euro (-0,07%) e i diritti in rialzo del 25% a 0,84 euro.

