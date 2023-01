Borsa:Europa rallenta, tornano in tensione i titoli di Stato

MILANO, 16 GEN - Le Borse europee rallentano mentre tornano in tensione i titoli di Stato. Gli investitori concentrano la loro attenzione sui prossimi dati dell'inflazione che saranno utili per percepire le prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi. Sul versante valutario l'euro è poco mosso sul dollaro e passa di mano a 1,0818. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. In terreno positivo Londra e Francoforte (+0,1%), poco mossa Parigi (-0,03%), in calo Madrid (-0,2%). I principali listini europei sono appesantiti dal comparto del turismo (-1%) e dalle auto (-0,5%). Deboli le utility (-0,1%), mentre il prezzo del gas scende sotto i 60 euro al megawattora, portandosi ai livelli di settembre 2021. Seduta poco mossa per le Tlc (-0,01%). Acquisti sulle assicurazioni (+0,1%) mentre galleggiano le banche (-0,01%). Positiva l'energia (+0,1%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti cede lo 0,4% a 79,54 dollari al barile. Il Brent è in calo dello 0,5% a 84,85 dollari. Giornata positiva per il comparto immobiliare (+0,9%) e la farmaceutica (+0,8%). Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund sale a 186 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,06% (+6 punti base). In rialzo che il rendimento del decennale spagnolo al 3,19% (+3 punti) e quello della Grecia al 4,17% (+10 punti). Non si arresta la corsa dell'oro che sale a 1.917 dollari l'oncia, con un rialzo dello 0,6%.

