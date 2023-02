Borsa: Europa resta positiva con Wall Street e in attesa Fed

MILANO, 01 FEB - Le Borse europee si confermano in positivo con l'avvio di Wall Street e in vista della riunione della Fed attesa ad un nuovo rialzo dei tassi. Milano resta la migliore con il Ftse Mib che guadagna lo 0,51% a 26.721 punti. In luce sempre le banche con lo spread tra Btp e Bund che risale e si riavvicina ai 199 punti mentre il rendimento del decennale italiano è stabile al 4,26%. Tra le altre Piazze Francoforte sale dello 0,48%, Parigi dello 0,2% e Londra dello 0,12%. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600 g,uadagna un quarto di punto con tech e industriali in testa. Tra le commodity il gas resta in saliscendi con il Ttf che ad Amsterdam segna un +2,2% e si avvicina ai 59 euro al megawattora. Il petrolio è poco mosso con il wti che sfiora i 79 dollari al barile e il brent è sopra gli 85 dollari. Quanto ai cambi l'euro viaggia sui massimi da 8 mesi sul dollaro. La moneta unica scambia a 1,0905 sul biglietto verde.

