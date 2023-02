Borsa: Europa resta positiva, futures Usa deboli, Milano +0,5%

MILANO, 01 FEB - Si confermano positive le principali borse europee al traguardo di metà seduta, in vista della decisione sui tassi della Fed, preceduta dagli indici Pmi sulla fiducia dei manager, sull'occupazione e sui nuovi ordini nel settore manifatturiero. Meglio delle stime gli indici Pmi manifatturieri in Italia e in Germania, come da previsioni invece quello dell'Ue. In calo a 197,1 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 3,3 punti al 4,24%, contro gli 0,6 punti in meno dei titoli tedeschi al 2,275%. La migliore è Madrid (+0,82%), seguita da Milano (Ftse Mib +0,5%), Londra (+0,13%) e Francoforte (+0,1%). Invariata Parigi. In calo i futures Usa mentre è poco mosso il greggio (Wti +0,28% a 79,09 dollari al barile), in vista delle scorte settimanali americane. Volatile il gas, che dopo un saliscendi nella mattinata guadagna l'1,12% a 57,99 euro al MWh per le consegna di marzo. Poco mossi l'oro (+0,13% a 1.929,18 dollari l'oncia) e l'argento (+0,19% a 23,52 dollari l'oncia), fermi invece gli scambi sugli altri metalli. Debole il dollaro a 0,917 euro e a 0,81 sterline. Deboli i petroliferi Eni (-0,76%) e TotalEnergies (-0,11%), a differenza di Bp (+0,64%) e Shell (+0,26%). Contrastate amche Tenaris (-0,77%) e Saipem (+0,64%) nel settore delle infrastrutture per l'energia. Vivace il produttore di semiconduttori ams-Osram (+3,11%), seguito da Infineon (+1,03%). Più caute Stm (+0,56%) e Asml Holding (+0,48%). Acquisti in campo automobilistico su Volvo (+1,12%), Renault (+1,34%) e Mercedes (+0,91%). Più cauta Stellantis (+0,52%), mentre si sgonfia Porsche (+0,15%). Acquisti sui bancari Bbva (+3,71%) dopo i conti, Santander (+2,44%), che ha concluso un riacquisto di titoli per 979 milioni di euro e Intesa (+2,16%), che diffonde i conti venerdì, mentre Unicredit (+2,17%) li ha diffusi nella vigilia. In arrivo la prossima settimana i conti di Banco Bpm (+1,45%), Bper (+3,97%) ed Mps (+0,2%), che si è sgonfiata dopo essere salita anche del 5%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA