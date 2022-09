Borsa: Europa risale e gira in rialzo, euro torna su parità

MILANO, 19 SET - Le Borse europee risalgono, dopo una seduta passata in gran parte in negativo. L'indice d'area, lo stoxx 600, si muove sulla parità con finanziari, industriali ed energia in ripresa. Milano allunga a +0,45% con il Ftse Mib a 22.204 punti con Tim (+2,35%), Cnh (+3%), Amplifon (+2,3%) in testa. Sempre in coda Saipem (-4,14%) e fuori dal paniere principale Mps (-5,4%). Tra le altre Piazze, chiusa Londra per i funerali della Regina, Francoforte guadagna lo 0,74%. Più cauta Parigi a +0,13%. Lo spread scende a quota 225,6 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,050%. Il gas cede ad Amsterdam il 3% a 182 euro al megawattora. In flessione anche il petrolio con il wti a 84,5 dollari al barile (-0,6%) e il brent oltre 90 dollari (-0,4%). Sul fronte dei cambi l'euro recupera la parità sul dollaro con cui scambia a 1,0003.

