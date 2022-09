Borsa: Europa sale in attesa dati sul lavoro Usa, Milano +1%

MILANO, 02 SET - Le Borse europeo sono in crescita, dopo cinque giorni di cali, coi futures Usa incerti prima della diffusione dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti, dove atteso un incremento delle buste paga nonché un aumento dell'indice Pmi manifatturiero più deciso del previsto. Si tratta di numeri che aprirebbero le porte a un intervento di 75 punti base della Fed sui tassi e uno non dissimile della Bce. Francoforte guida il rimbalzo (+1,26%), insieme a Milano (+1,1%), davanti a Londra (+0,75%) e Parigi (+0,71%) con tutti i settori in recupero eccetto le utilities. Mentre del gas scende (-8,5% a 223 euro al megawattora ad Amsterdam), in attesa della ripresa dei flussi di metano russo attraverso il Nord Stream, risalgono le quotazioni del petrolio (+3% sia il Wti a 89 dollari al barile sia il Brent a 95 dollari). Ancora in tensione i rendimenti dei titoli di Stato con il Btp decennale al 3,9% con lo lo spread col Bund tedesco che si attesa a 233,5 punti base. A Piazza Affari Exor è in testa (+2,87%) seguita dai finanziari Fineco (+2,67%), Mediolanum (+2,25%) e Banco Bpm (+2,21%) mentre in coda al listino principale scivola Tim (-1,1%).

