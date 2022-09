Borsa: Europa soffre ma risale con l'euro, Milano -2,2%

MILANO, 05 SET - Prosegue in forte calo, anche se sopra i minimi della mattinata, la seduta sulle Borse europee, oggi orfane di Wall Street, che resterà chiusa per il Labour Day. Francoforte cede il 2,4%, Milano il 2,2%, Parigi l'1,6% e Londra lo 0,7% mentre il prezzo del gas s'impenna in scia alla decisione della Russia non riaprire il Nord Stream. Il rischio di una recessione europea, a causa di una carenza di energia durante l'inverno in un contesto di corsa dei prezzi e stretta monetaria, pesa sull'euro, che è scivolato fino a 0,98 sul dollaro segnando nuovi minimi dal 2002, per poi recuperare un po' di terreno (-0,2% a 0,993) Gli indicatori pmi di agosto non confortano, con Germania ed Eurozona che restano in una fase di contrazione. Il gas avanza del 21,4% a 260,5 euro al megawattora, in una seduta in cui ha oscillato tra i 290 e i 254 euro, trascinando con sé anche i future sul gas britannico (+25,7% a 514 pence). In forte rialzo il petrolio (+2,7% a 89,2 dollari il wti e +2,9% a 95,7 dollari il brent) in vista del possibile taglio alla produzione dei Paesi dell'Opec+, che intendono difendere le alte quotazioni del greggio. In tensione anche i titoli di Stato con lo spread Btp-Bund che si allarga di 7 punti a quota 237 e il rendimento del decennale italiano che cresce di 11 punti al 3,93%, in un contesto di vendite generalizzate sui bond dell'Eurozona, in vista della riunione della Bce di giovedì. A Piazza Affari scivolano Interpump (-4,4%), Pirelli (-3,9%), Campari (-3,7%), Unicredit (-3,6%), Stellantis (3,6%), Tim e Bper (-3,5%) mentre si muovono in controtendenza Tenaris (+1,1%) ed Eni (+0,5%), con gli energetici che - complice l'andamento del petrolio - sono l'unico comparto positivo in Europa.

