Borsa: Europa stabile, Milano +0,56%

MILANO, 14 NOV - Le Borse europee si confermano positive e stabili con l'avvio di Wall Street. Lo stoxx 600 guadagna oltre un quarto di punto con i titoli legati ai prodotti di prima necessità in evidenza. Tra le singole Piazze Francoforte guadagna lo 0,66%, Parigi lo 0,43%, Londra lo 0,92% e Milano lo 0,56%. A Piazza Affari in testa sempre Saipem e Leonardo (+3,5% entrambi), A2a (+2,4%), Snam (+2,1%). Vendite su Prysmian (-2,1%) , Nexi (-1,7%), Moncler (-2%) Il gas resta in rialzo con i Ttf che allungano a +10,3% a 108 euro al megawattora. In flessione il petrolio con il wti sotto 89 dollari al barile (-1%) e il brent a 95 dollari al barile (-1%). Lo spread tra Btp e Bund cala a 203 punti con il rendimento del decennale italiano che scende di 5 punti al 4,13%. Sul fronte dei cambi l'euro è in flessione sul dollaro con cui scambia poco sopra 1,03.

