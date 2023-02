Borsa: Europa tiene in attesa dati Usa, Milano +0,8%

MILANO, 16 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in terreno positivo in attesa della raffica di dati macroeconomici dagli Stati Uniti del primissimo pomeriggio: la Borsa migliore è di qualche frazione quella di Parigi che sale dello 0,9%, con Piazza Affari a ruota in aumento dello 0,8%. In rialzo dello 0,6% Amsterdam e di mezzo punto percentuale Madrid, con Francoforte in crescita dello 0,4% e Londra dello 0,3%. Piatti i listini di Mosca, con il gas che scende del 2% a 53 euro al Megawattora. Calmo lo spread sui 186 punti base, con il rendimento del Btp decennale al 4,31%. In questo clima in Piazza Affari spicca Tenaris, che sale del 10% a 17,7 euro dopo aver archiviato l'anno scorso con un utile record in crescita del 142% a 2,55 miliardi di dollari. Forti acquisti anche su Pirelli, che sale del 4,6% a 5 euro dopo le ipotesi di vendita della quota da parte dei cinesi di Sinochem, e su Mps (+5% a 2,49 euro) dopo il miglioramento dei rating da parte di Moody's. Tranquilla Tim in attesa di novità sulla rete, in calo di mezzo punto Generali.

