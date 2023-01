Borsa: Europa tiene in attesa di Wall Street, spread a 177

MILANO, 20 GEN - Le Borse europee resistono e provano il tentativo di rimbalzo mentre la Lagarde da Davos assicura che contro l'inflazione verrà fatto il necessario. Cauti i future su Wall Street, sebbene positivi ma con il timore recessione a frenare. L'indice d'area del Vecchio Continente resta al quarto di punto di rialzo con industriali, finanziari ed energia che tengono la rotta. Da segnalare la pressione sui titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund a 177 punti e il rendimento del decennale italiano al 3,9%. Tra le singole Piazze Parigi (+0,58%) e Milano (+0,6%) si confermano le più toniche. Quest'ultima sempre con Saipem (+5,5%) a guidare l'indice sulla spinta di contratti per 900 milioni di dollari . Tra i big inverte la rotta Tim (-0,24%) mentre la peggiore resta Amplifon (-4,5%). Francoforte è più cauta a +0,35% con i prezzi della produzione tedesca a dicembre sopra le stime in termini annuali. Piatta invece Londra (+0,18%). Quanto alle commodity il gas sale del 2% con i Ttf ad Amsterdam a quota 62 euro al megawattora. Per il petrolio il wti è in saliscendi e oltrepassa nuovamente gli 81 dollari al barile mentre il brent si riavvicina a 87 dollari. Tra i metalli l'oro sale dell'1% a 1.930 dollari l'oncia. Deboli, tra i prodotti alimentari, grano duro (-0,45%) e tenero (-0,41%) rispettivamente a 827 e 731 per il future sui 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali. Sul fronte dei cambi l'euro è abbastanza piatto sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,0830 sul biglietto verde.

