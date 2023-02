Borsa: Europa tiene, stime inflazione Usa in lieve frenata

MILANO, 14 FEB - Operatori dei listini finanziari europei in chiaro stand by in attesa del dato del primissimo pomeriggio sui prezzi al consumo di gennaio negli Stati Uniti, che sono attesi in lieve frenata. La Borse migliori sono per qualche frazione quelle di Milano e Madrid, che salgono dello 0,4% anche grazie al leggero allentamento della pressione sui titoli di Stato del Vecchio continente, con il Btp a 10 anni che scende di tre punti base al 4,13%. Tranquillo attorno a quota 180 lo spread con la Germania. Tra gli altri mercati finanziari europei, Londra e Parigi salgono dello 0,3%, Amsterdam dello 0,2% e Francoforte dello 0,1%. In calo superiore al punto percentuale la Borsa di Mosca nei diversi indici, con il gas sempre attorno ai 52 euro al Megawattora sui minimi dal dicembre 2021. Secondo una media delle varie stime, l'inflazione Usa in gennaio dovrebbe registrare un rallentamento attestandosi al 6,2% rispetto al precedente 6,5%. E anche il dato 'core' è previsto in lieve frenata: 5,5% contro il 5,7% di dicembre. In Piazza Affari bene Saipem (+1,8%), con Tenaris e Pirelli che salgono dell'1,5%. Deboli Bper e A2a che cedono comunque meno di un punto percentuale.

