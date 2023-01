Borsa: Europa tonica con future Usa in rialzo, Milano +1,6%

MILANO, 03 GEN - Borse europee toniche spinte dai future Usa in netto rialzo. I mercati si mostrano ottimisti in vista dell'inflazione in Germania dove la disoccupazione ha registrato un inaspettato calo. Gli investitori guardano con ottimismo all'andamento dell'economia globale nel 2023 e scommettono su una riduzione del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali. Sul fronte valutario l'euro cede l'1% sul dollaro a 1,0548. L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,8%. Corre Londra (+2,3%), bene anche Milano (+1,6%), Francoforte (+1,5%), Parigi (+1,4%) e Madrid (+0,9%). Nel Vecchio continente avanzano le auto (+1,7%), dopo i dati di immatricolazione del 2022. Seduta in netto rialzo anche per le banche (+1,9%) e le assicurazioni (+1,5%). Avanzano anche l'energia (+1,2%), con il prezzo del petrolio che gira in negativo. Il Wti scende dello 0,4% a 79,9 dollari al barile e il Brent dello 0,5% a 85,44 dollari. Bene le utility (+1,2%), con il gas che continua a scendere. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 73,5 euro al megawattora (-4,6%). A Piazza Affari corrono Pirelli e Unicredit (+2,6%). Mostrano i muscoli anche Saipem e Stm (+2,4%) e Banco Bpm (+2,2%). Acquisti anche per Stellantis (+2,2%) e Enel (+2,1%). In fondo al listino Tenaris (-0,5%) e Leonardo (-0,2%). Debole Mps (+0,1%), dopo la performance positiva della vigilia con la banca che ha superato i dubbi sulla continuità aziendale dopo l'aumento di capitale. Si allenta la morsa sui titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scende a 208 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,43%. Prosegue la corsa dell'oro a 1.838 dollari l'oncia (+1,2%), ai massimi degli ultimi sei mesi.

