Borsa: l'Europa sale con la Cina e la Fed, corre il petrolio

MILANO, 09 GEN - Le Borse europee muovono i primi passi della settimana in rialzo, impegnate a difendere i forti guadagni messi a segno dall'inizio dell'anno, a cui fanno scudo con l'ottimismo per la riapertura della Cina e con le scommesse su un rallentamento della stretta monetaria di Fed e Bce. Milano avanza dello 0,5%, Londra dello 0,3%, Francoforte dello 0,2% e Parigi dello 0,1% mentre anche a New York i future si muovono appena sopra la parità. Riprendono a salire i rendimenti dei titoli di Stato, con il Btp decennale che cresce di 8 punti base al 4,28%, mentre lo spread con il Bund si allarga a quota 203. Sul fronte energetico corre il petrolio (+2,8%), con il Brent che torna sopra gli 80 dollari al barile (80,72) e il wti che punta i 76 dollari (75,86), in scia all'attesa per una ripartenza dell'economia cinese. Oscilla invece il prezzo del gas con i future ad Amsterdam, che dopo una forte partenza, si appiattiscono sotto i 70 euro al megawattora (+0,2%). A Piazza Affari corrono Mps (+4,9%), euforizzata dalle parole rassicuranti dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, e Tim (+2,9%), in attesa che riprenda il tavolo con il governo sulla rete. In luce anche Iveco (+1,8%), Ferrari (+1,7%), Saipem (+1,5%) e Teneris (+1,4%) mentre frenano il listino utilities e assicurazioni con Erg (-1,7%), Leonardo (-1,3%), Enel (-1%) e Generali (-0,8%), in scia ad alcuni giudizi di Morgan Stanley. Continua a non fare prezzo Saes Getters (+34% teorico) dopo la vendita delle attività Usa nel nitinol.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA