Borsa: la Bce fiacca l'Europa e i Btp, l'euro supera 1,09

MILANO, 30 GEN - Restano deboli le Borse europee, dove prevale la cautela in vista degli appuntamenti di mercoledì e giovedì con la Fed e la Bce. La corsa di inizio anno dei listini, alimentata dalla convinzione che le banche centrali rallenteranno la stretta monetaria, lascia oggi spazio a qualche dubbio, alimentato da un'inflazione spagnola che a gennaio ha inaspettatamente ripreso a salire e dalla crescita dei prezzi alla produzione in Italia. Francoforte guida i ribassi (-0,8%) dopo che il pil del quarto trimestre è sceso dello 0,2%, davanti a Parigi (-0,7%) e Milano (-0,3%) mentre Londra cede lo 0,1%. I timori per una Bce aggressiva spingono il rendimento dei titoli di Stato, con quello dei Btp decennali che sale di 9 punti base al 4,17% mentre lo spread con il Bund si mantiene ancorato a 187 punti base. Le scommesse per una Bce più determinata della Fed alimentano la corsa dell'euro, che in mattinata è risalito sopra 1,09 con il dollaro, per poi ripiegare a 1,0897. A Piazza Affari cedono Moncler (-2%), Diasorin (-2%), Interpump (-1,8%) e Tenaris (-1,8%) mentre brillano Tim (+3,5%), Saipem (+2%) e Unicredit (+1,6%), con le banche sostenute dalla prospettiva di nuovi rialzi dei tassi. Svetta Mps (+4,7%)

