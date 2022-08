Borsa: Milano accelera (+0,2%), inflazione in linea con stime

MILANO, 10 AGO - Piazza Affari accelera uscendo dalle secche di un'apertura poco mossa, L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,23% a 22.538 punti, mentre il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi risale sopra quota 211 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,3 punti al 3%. In linea con le stime l'inflazione italiana in luglio. Acquisti su Pirelli (+1,43%), sull'onda lunga della trimestrale, Bper (+1,29%), Generali (+1%) e Prysmian (+0,86%). Proseguono le prese di beneficio su Saras (-2,46%), spinta nella vigilia dal greggio, che oggi arrretra sotto quota 90 dollari al barile. Contrastate Tenaris (-0,2%) ed Eni (+0,33%). Debole Moncler (-1,44%) insieme al resto del comparto del lusso in Europa per le restrizioni anticovid ad Hong Kong. Lievi rialzi per Unicredit (+0,28%) e Intesa (+0,32%), in calo speculare invece Banco Bpm (-0,23%).

