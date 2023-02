Borsa: Milano accelera, corrono Saipem e Intesa

MILANO, 07 FEB - La Borsa di Milano (+0,6%) accelera, mentre gli altri listini europei si mostrano timidi. A Piazza Affari corre Saipem (+4%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 188 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,18%. Tonica Intesa (+2%), dopo le parole del ceo Carlo Messina secondo il quale quest'anno saranno superati in modo significativo i risultati del 2022 e gli analisti che vedono per il 2023 un utile superiori alla guidance e ben oltre i 6 miliardi di euro. Bene anche Bper (+1,8%), in vista dei risultati. Positive Banco Bpm (+1%), Unicredit (+0,5%), piatta Mps (-0,08%). Seduta in netto rialzo per le utility e l'energia, con il petrolio in aumento e il gas in lieve calo. Si mettono in mostra Tenaris (+1,3%), Terna (+1,1%), con gli analisti di Royal Bank of Canada che alzano il target price a 7,5 euro da 6,8 euro, Eni e Snam (+1,1%) e Italgas (+0,9%). Seduta positiva anche per Tim (+0,1%), alle prese con l'offerta di Kkr e le vicende della Rete. In controtendenza rispetto al listino ci sono Amplifon (-0,9%), Prysmian (-0,6%) e Unipol (-0,5%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA