Borsa: Milano agguanta rialzo con Tim e Cnh, pesante Saipem

MILANO, 19 SET - Seduta all'insegna della volatilità e dell'incertezza per i listini in attesa della Fed mercoledì. Milano alla fine chiude in rialzo (+0,14%, Ftse Mib 22.140 punti) con lo slancio di Cnh (+2,93%), Tim (+2,6%), Iveco (+2%) e Amplifon (+2,19%). Da registrare lo stacco dei dividendi di St (+1,36%), Eni (-1,92%), Piaggio (+0,09%) e di Mfe (-7,5% le azioni A, -2,6% le B). Maglia nera del listino principale è Saipem (-5,6%) che è stata anche congelata per eccesso di ribasso. Fuori dal paniere principale cede Mps (-6,48%) mentre in settimana parte il roadshow per l'aumento a cui ha dato il via libera la recente assemblea. Debole poi sempre tra i bancari Banco Bpm (-1%) , Fineco (-1,1%) e Unicredit (-0,45%) . Sulla parità Intesa (+0,02%)

