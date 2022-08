Borsa: Milano allunga a +1,5%, Europa più cauta

MILANO, 01 AGO - La Borsa di Milano allunga ulteriormente il passo (Ftse Mib +1,5% a 22.742 punti) a metà seduta. A dare lo slancio al listino gli acquisti su Saipem (+5,8%), Eni (+3,3%) e sui finanziari con Bper (+4,7%) e Mediobanca (+3,8%) dopo la settimana di trimestrali da cui in generale sono arrivate buone indicazioni. Più caute il resto delle altre Piazze europee con i future su Wall Street in calo. Francoforte segna un +0,35%, Londra un +0,38% e Parigi un +0,31 per cento. Lo spread tra Btp e Bund conferma la flessione e si porta a 210 punti con il rendimento del decennale italiano sempre sotto il 3%, al 2,9 per cento. Tra le materie prime il gas è a quota 198 euro al megawattora (+3,7%). Il petrolio arretra con il wti dell'1,3% poco sopra i 97 dollari al barile, il brent è a 103 dollari (-0,9%). Sul fronte dei cambi l'euro si apprezza sul dollaro e scambia a 1,024 sul biglietto verde.

