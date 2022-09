Borsa: Milano amplia il calo (-0,9%), pesano Saipem e Banco

MILANO, 19 SET - Amplia il calo Piazza Affari dopo l'apertura, con l'indice Ftse Mib che arretra dello 0,95% a 21.903 punti. Con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi stabile a 226 punti e il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,3 punti al 4,013%. Cedono in particolare Saipem (-3%), Banco Bpm (-2,91%) e Tim (-2,3%), sulla scia del recente taglio al prezzo obiettivo di Barclays. Sotto pressione anche Eni (-1,9%), con il ribasso del greggio (Wti -0,7% a 84,51 dollari al barile) e soprattutto del gas naturale (-7,08% a 175,5 euro al MWh). Difficoltà anche per Unicredit (-2%), Intesa (-1,8%) e Iveco (-1,9%). Pochi i rialzi, limitati ad A2a (+0,38%), Moncler (+0,35%), Campari (+0,2%) e Atlantia (+0,09%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA