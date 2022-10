Borsa: Milano apre in netto rialzo (+1,22%), spread risale a 235 punti

Roma, 4 ott. - Andamento positivo per Piazza Affari: in apertura l'indice Ftse Mib sale a 21.227 punti in aumento dell'1,22 % rispetto alla chiusura di ieri. Apertura in leggero rialzo invece per lo spread: il differenziale tra Btp decennali e Bund tedeschi si attesta intorno a 235 punti. Ieri il dato era sceso nettamente sulla scia del calo delle tensioni sui mercati di titoli di Stato a seguito del 'ripensamento' del governo britannico sul piano di tagli delle tasse che ha avuto un effetto positivo sul settore obbligazionario. Il rendimento dei titoli italiani si attesta al 4,196%.

