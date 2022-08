Borsa: Milano cauta con Europa dopo Wall Street

MILANO, 16 AGO - Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo l'avvio di Wall Street: la Borsa migliore è quella di Madrid che cresce dello 0,8%, con Londra in aumento dello 0,4% e Milano in rialzo dello 0,2% nell'indice Ftse Mib. Piatte Parigi e Francoforte, mentre Mosca sale di poco meno di due punti percentuali anche sulla corsa del gas che cresce del 10% a 243 euro al Megawattora. I mercati sembrano aspettare i verbali dell'ultima riunione del Federal Open Market Committee (Fomc) della Federal reserve che verranno pubblicati domani, mentre s'intensifica la tensione sui titoli di Stato europei con il rendimento del Btp decennale al 3,14%. In questo clima in Piazza Affari Leonardo e A2A salgono del 2,7%, con Enel in rialzo di due punti. Scivola del 6% Amplifon passata anche in asta di volatilità, con Tim che cede oltre il 3% dopo la corsa di venerdì.

