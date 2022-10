Borsa: Milano chiude in calo con Europa, debole Mps e Tim

MILANO, 19 OTT - La Borsa di Milano (-0,22%) chiede in lieve calo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si raffredda Tim (-0,1%) dopo l'entusiasmo per l'interesse dei fondi. In flessione lo spread tra Btp e Bund che conclude la seduta a 239 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,76%. Non decolla Mps, nel terzo giorno dell'aumento di capitale, con le azioni che cedono lo 0,3% a 2,003 euro, dopo aver toccato 1,998 nel corso delle contrattazioni. In calo anche i diritti che cedono il 4,7% a 0,886 euro. In ordine sparso le altre banche con Bper (+0,7%), Intesa (-0,6%), Unicredit (-1,3%), piatto Banco Bpm (+0,04%). Nel listino principale sugli scudi Tenaris (+2,9%). Bene anche gli altri titoli legati al petrolio, in linea con il comparto europeo. Concludono in rialzo Eni (+1,1%) e Saipem (+0,9%). Contrastate le utility mentre il prezzo del gas registra un lieve rialzo. Enel (+0,6%), Hera (-1%), piatta A2a (+0,01%). Scivolano Nexi (+3,9%), Inwit e Campari (-2,7%) e Amplifon (-2%). Vendite anche per Prysmian e Pirelli (-1,5%).

