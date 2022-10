Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,7%), bene Diasorin, flop Mps

MILANO, 14 OTT - Chiusura in rialzo ma sotto ai massimi di giornata per Piazza Affari nell'ultima seduta della settimana. L'indice Ftse Mib, salito fino all'1,8% in concomitanza con l'apertura dei listini Usa, ha poi ripiegato fino a guadagnare lo 0,7% a 20.930 punti al suono finale della campanella di Palazzo Mezzanotte. In rialzo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 243,7 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 11,8 punti al 4,77%, a fronte del rialzo di 6,4 punti al 2,34% della cedola tedesca. Nella norma gli scambi, per oltre 1,94 miliardi di euro di controvalore. In luce Diasorin (+5,35%), A2a (+4,6%) e Amplifon (+4,35%), seguite da Recordati (+3,19%), Terna (+3,44%), Snam (+3,55%), Italgas (+3,21%) e Campari (+2,27%). Il calo del greggio (Wti -3,38% a 86,08 dollari al barile) ha frenato Tenaris (-3,82%) e Saipem (-2,26%), i due titoli peggiori nel listino principale insieme ad Stm (-1,57%). Ha guadagnato terreno invece Eni (+0,8%). In campo bancario è riuscita a fare pochi scambi Mps (-42,11%), con poco più di 190 mila pezzi passati di mano. Sul titolo hanno pesato le condizioni dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro estremamente diluitivo, con 374 nuove azioni emesse ogni 3 titoli esistente, pari un rapporto di 124,66 a 1. Hanno tenuto invece Bper (+1,69%), Unicredit (+1,12%) e Banco Bpm (+0,76%), più cauta invece Intesa (+0,35%). Poco mossa Atlantia (+0,09% a 22,39 euro), sempre sotto ai 23 euro dell'Opa di Schema Alfa (65% Benetton, 35% Blackstone), in corso fino al prossimo 11 novembre . Correzioni al rialzo per Stellantis (+0,1%), Moncler (+0,18%) e Ferrari (+0,32%). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Saras (+7,49%) e FullSix (6,38%), sotto pressione invece Cellularline (-5,61%) e Illimity Bank(-4,19%).

