Borsa: Milano chiude in rialzo con Banco Bpm e Tim in testa

MILANO, 16 GEN - Avvio di settimana in rialzo per Piazza Affari, al pari delle altre Borse europee orfane di Wall Street chiusa per festività. Sul Ftse Mib (+0,46%) ad un passo dai 26mila punti, in luce Tim (+3,3%) con le dimissioni dal consiglio di amministrazione del ceo di i Vivendi, Arnaud de Puyfontaine. In testa tra i big Banco Bpm (+4,2%) che schizza con un report di Redburn che ha alzato la raccomandazione a 'buy' (acquistare) considerando Piazza Meda tra gli istituti nella migliore posizione per beneficiare di potenziali M&A tra le banche del Sud Europa. Bene poi Diasorin (+2,2%) ed Amplifon (+1,9%). In fondo al listino Hera (-1,1% e Banca Generali (-0,88%). Fuori dal paniere principale cede Mps (-2,93%). Stabile lo spread tra Btp e Bund a 183 punti così come il rendimento del decennale italiano al 3,99% dopo un'incursione nel corso della giornata sopra il 4 per cento.

