Borsa: Milano chiude in rialzo con le banche, corre Pirelli

MILANO, 16 FEB - La Borsa di Milano (+1,16%) chiude in netto rialzo e brilla tra i principali listini europei. Piazza Affari è sostenuta dalle banche che guardano a maggiori ricavi grazie al rialzo dei tassi. Si allenta la tensione sui titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 185 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,32%. Nel listino principale vola Tenaris (+8%), che chiude il 2022 con un utile record in crescita del 142%. Tra le banche si mettono in mostra Unicredit (+4,2%) e Mps (+4,1%), con quest'ultima che incassa la doppia promozione di Moody's che ha alzato di due gradini i rating assegnati. Salgono anche Bper (+3,1%), Intesa (+2,2%) e Banco Bpm (+1,7%). Performance brillante per Pirelli (+3,4%), dopo il chiarimento di Marco Polo sulla quota di Sinochem, l'azionista forte cinese che "non ha alcun piano di vendere la sua partecipazione". Si mette mostra Tim (+2,5%), alle prese con l'offerta di Kkr e dopo i conti migliori delle stime. Positiva l'energia con il prezzo del petrolio in rialzo. Oltre a Tenaris salgono anche Saipem (+1,5%) e Eni (+0,2%). Seduta fiacca per le utility mentre il gas che registra una flessione del 31% dall'inizio dell'anno. Concludono la seduta in terreno negativo Italgas (-0,5%), Enel (-0,2%) ed Erg (-0,1%).

