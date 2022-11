Borsa: Milano chiude in rialzo con Tim, giù Banca Generali

MILANO, 24 NOV - La Borsa di Milano segue l'Europa e, nel giorno del Ringraziamento con Wall Street chiusa, archivia la seduta in rialzo (Ftse Mib +0,61% a 24.730 punti). Giornata che vede, peraltro, lo spread tra Btp e Bund registrare un calo a 181 punti sui minimi di fine aprile. E scende anche Il rendimento del decennale italiano che si posiziona al 3,65% sui livelli di agosto. Tra i big sale Tim (+2,78%) in attesa di novità sul fronte della rete unica mentre si avvicina la scadenza di fine mese per l'offerta di Cdp. In luce, sempre nel paniere principale, Recordati (+2,68%) e Terna (+2,26%). Sul fronte opposto del listino vendite su Banca Generali (-5,31%) sui rumors che Generali (+0,24%) abbia rinunciato ad acquistare Guggenheim. L'ipotesi era che per finanziare l'acquisizione della società di risparmio gestito americana il Leone avrebbe venduto l'istituto. Sempre tra i bancati flessioni per Banco Bpm (-1,6%) e Mediolanum (-1,26%)

