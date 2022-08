Borsa: Milano chiude positiva come Europa, scivola Saipem

MILANO, 04 AGO - La Borsa di Milano (+0,31%) chiude in terreno positivo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza scivola Saipem (-5,5%), in linea con il settore dell'energia con il prezzo del petrolio in calo. Si restringe lo spread tra Btp e Bund che conclude la seduta a 212 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 2,92%. A Piazza Affari performance negativa anche per Tim (-3%), all'indomani dei conti del semestre. In netto calo anche Inwit (-1,3%), nel giorno in cui Tim chiude la vendita ad Ardian. Seduta difficile per Tenaris (-3,8%) mentre è poco mossa Eni (-0,09%). Male Iveco (-2,1%) e Stellantis (-0,7%) mentre è in controtendenza Cnh (+2,2%). In ordine sparso le banche. In rosso Banco Bpm (-3,3%), Fineco (-1%) e Bper (-0,6%), quest'ultima nel giorno dei conti. In rialzo Intesa (+0,5%), Unicredit (+0,9%) e Mps (+2,9%), quest'ultima con l'accordo sindacale per 3.500 uscite volontarie. Sugli scudi Diasorin (+4,3%) e Prysmian (+4,2%). Bene anche Unipol (+2,4%), alla vigilia dei conti. Andamento positivo per le utility dove si mettono in mostra A2a (+1,4%) e Snam (+1%). In rialzo Tod's (+0,8%) che sale a 40,52 euro, sopra il prezzo dell'opa lanciata dalla famiglia Della Valle per acquisire il 25,55%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA