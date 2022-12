Borsa: Milano chiude positiva con le banche, scivola campari

MILANO, 20 DIC - La Borsa di Milano (+0,15) chiude in lieve rialzo, con gli altri indici europei in ordine sparso. Piazza Affari è stata sostenuta dal forte rialzi delle banche, con le prospettive di maggiori ricavi per effetto del rialzo dei tassi. Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 216 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 4,45%. Sugli scudi Bper (+4,5%), Banco Bpm (+4,1%) e Unicredit (+4%). Bene anche Intesa (+2%) e Mps (+1,2%). Seduta positiva anche per per l'energia dove si mettono in mostra Tenaris (+1,4%) con Eni (+0,08%) mentre è debole Saipem (-0,1%). In flessione le utility con il prezzo del gas in calo. A2a cede il 2,3%, Hera (-1,7%) e Erg (-0,6%), piatta Enel (+0,02%). Nel listino principale scivola Campari (-3,2%). In netto calo anche Diasorin (-2,8%) e Nexi (-2,1%). Seduta debole per Tim (-0,4%), nel giorno del secondo tavolo tecnico sulla Rete nazionale ed in attesa di sviluppi. Soffrono anche le auto, in linea con dove il comparto europeo. Iveco cede il 2,4%, Stellantis (-1,6%), Ferrari (-1,7%) mentre è in controtendenza Cnh (+0,5%).

